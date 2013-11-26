Интересует создание форума , тематика интернет покупки. 1. Совместное написание Т.З , с вашей стороны предложения разнообразного функционала. 2. Установка партнерских программ на форум с обучением, есть около 5-ти партнерок. 3. Помощь ...
Создание сайта
Нужно реализовать сайт
функционал:
слайд
новости
покупка через корзину
регистрация не нужна
предложите движок
есть макеты
без предоплаты,оплата по факту.
Заявки фрилансеров
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