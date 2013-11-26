Создание сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок202 просмотра

Нужно реализовать сайт

функционал:

слайд

новости

покупка через корзину

регистрация не нужна

предложите движок

есть макеты

без предоплаты,оплата по факту.

11 лет назад
Sergey2020
Сергей 
51 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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