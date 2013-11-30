Блог на WordPress.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен14 заявок270 просмотров

Блог на WordPress. Залить на хостинг и настроить, установить виджеты.

Блог не сложный.

ТЗ нет.

Оплата при выполнении.

Обязательно указывайте цену и срок.

WordPress
11 лет назад
1007
42 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

qoqe
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$80
1 день
Замечательный исполнитель. Легко и просто работать. Все сделал как надо. Обращусь ещё.
Отличный заказчик! Четкая формулировка задачи! Своевременная оплата (из-за комиссии оплатил даже чуть больше)! Приятно работать! Буду рад дальнейшему соотрудничеству!

Заявки фрилансеров

qoqe
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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