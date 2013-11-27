Создание сайта в сфере услуг

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок180 просмотров

Нужно создать сайт для регионального агентства услуг в сфере строительства - поиск мастеров и зазмещение заказов на строительство и ремонт. (См. пример). На сайте также должна быть установлена система оплаты за услуги. Желательно сделать оптимизацию кода под поисковики и скорость загрузки. Отдельно оплатим услуги продвижения и развитие сайта. Кидаловом не занимаемся, своевременную оплату гарантируем. Укажите, с какой СMS работаете.

11 лет назад
mindbomber
Левко 
61 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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