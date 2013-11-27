Сайт по образовательным услугам

Нужен сайт, по типу http://www.azconsult.ru/ http://uspevai7ya.ru/. У меня есть тексты и план разделов. Нужен симпатичный дизайн , ну и, само собой, чтобы функционировало без сбоев.

От потенциальных исполнителей - цена + срок исполнения. желательно до Нового года, но возможны варианты. Без портфолио кандидатов не рассматриваю.