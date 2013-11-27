Нужно создать сайт для регионального агентства услуг в сфере строительства - поиск мастеров и зазмещение заказов на строительство и ремонт. (См. пример). На сайте также должна быть установлена система оплаты за услуги. Желательно сделать оптимизацию ...
Сайт по образовательным услугам
Нужен сайт, по типу http://www.azconsult.ru/ http://uspevai7ya.ru/. У меня есть тексты и план разделов. Нужен симпатичный дизайн , ну и, само собой, чтобы функционировало без сбоев.
От потенциальных исполнителей - цена + срок исполнения. желательно до Нового года, но возможны варианты. Без портфолио кандидатов не рассматриваю.
Заявки фрилансеров
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