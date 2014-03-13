Web-дизайнер - InstantCMS/Opencart/ Landing Page

Здравствуйте коллеги!

Мне нужны ответственные помощники с навыками:

+ Дизайн, Верстка , Натяжка шаблонов на - ( InstantCMS/Opencart/ Landing Page)

+ Создание структуры основных разделов сайта категорий каталога, товаров и меню на - ( InstantCMS/Opencart/ Landing Page)

+ Разработка, установка и настройка модулей и плагинов на - ( InstantCMS/Opencart/ Landing Page)

Рассмотрю всех. С меня стабильная оплата и постоянные заказы. Возможно обучение.

Все работы ведутся на нашем сервере, даю доступ на FTP/MySQL/Админку CMS

Все проекты ведутся через CRM с размещением приватного проекта на weblancer.net

Оплата обсуждается индивидуально в зависимости от навыков и умений.