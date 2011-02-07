kolontit

Александр kolontit

 
42 годаРоссия/Пермь
17 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Веб программист современных приложений

JavaScript/Ajax любой сложности

C#

Ajax-приложения

Стаж на коммерческих проектах более 10 лет.

JavaScript (+JQuery), C#, Asp.Net, Python, Php

gtalk: aavezel

Профессионально. С гарантией

PHPJavascriptPythonjQueryAjax
Отзывы заказчиков
postm
61 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Создать ASP.NET клон имеющегося приложения
Александр помог разобраться в ранее не знакомой нам тематике, дал отличные заготовки кода. Благодарю за эту важную для нас консультацию, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Задачу поставил точно, деньги выплатил в полном объеме, не смотря на задержку с моей стороны в связи с непреодолимыми фактором. Приятно работать с человеком, который не просто смотрит на тебя не как на исполнителя, но и понимает маленькие житейские трудности. Буду рад работать в дальнейшем.
Ответный отзыв
klenov
Иван 
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Изменить внешний вид фотогалереи на jquery
Александр выполнил работу быстро и профессионально. Рекомендую!
Работал с оплатой по факту. После получения исходников сразу же получил оплату. Приятен в общении, рекомендую.
Ответный отзыв
BitePix
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
$15
10 баллов
13 лет назад
Сверстать одностраничный cайт
Сделано все качественно
Работы креативные, интересные... Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
calibra
Сергей 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$4
10 баллов
13 лет назад
Скрипт JS для сайта
То что заказывал было сделано даже раньше срока. Понравилось работать с человеком, а именно не нужно долго рассказывать то что тебе нужно сделать. В будущем буду обращаться так как все устраивает и цены демократичные)
Сказал всё что надо в 2х словах, коротко, но по существу, принял без разговоров. Оплатил всё честно договору.
Ответный отзыв
sex-mashine
Сергей 
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Небольшая доработка jQuery плагина
Александр отлично и в кратчайшие сроки справился с заданием. Через несколько часов я получил готовый скрипт, который работает так - как и должен. Рекомендую! И сам, думаю, еще обращусь : )
Отличный заказчик.Работали по факту, оплатил точно как договаривались, ровно в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв