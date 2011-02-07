Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
12 лет назад
Александр помог разобраться в ранее не знакомой нам тематике, дал отличные заготовки кода. Благодарю за эту важную для нас консультацию, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Задачу поставил точно, деньги выплатил в полном объеме, не смотря на задержку с моей стороны в связи с непреодолимыми фактором. Приятно работать с человеком, который не просто смотрит на тебя не как на исполнителя, но и понимает маленькие житейские трудности. Буду рад работать в дальнейшем.
$10
10 баллов
13 лет назад
Александр выполнил работу быстро и профессионально. Рекомендую!
Ответный отзыв
Работал с оплатой по факту. После получения исходников сразу же получил оплату. Приятен в общении, рекомендую.
$15
10 баллов
13 лет назад
Сделано все качественно
Ответный отзыв
Работы креативные, интересные... Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$4
10 баллов
13 лет назад
То что заказывал было сделано даже раньше срока. Понравилось работать с человеком, а именно не нужно долго рассказывать то что тебе нужно сделать. В будущем буду обращаться так как все устраивает и цены демократичные)
Ответный отзыв
Сказал всё что надо в 2х словах, коротко, но по существу, принял без разговоров. Оплатил всё честно договору.
$10
10 баллов
13 лет назад
Александр отлично и в кратчайшие сроки справился с заданием. Через несколько часов я получил готовый скрипт, который работает так - как и должен. Рекомендую! И сам, думаю, еще обращусь : )
Ответный отзыв
Отличный заказчик.Работали по факту, оплатил точно как договаривались, ровно в срок. Рекомендую.