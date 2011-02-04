Небольшая доработка jQuery плагина

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Завершен2 заявки121 просмотр

Есть плагин jQuery - http://tympanus.net/Tutorials/CollapsingSiteNavigation/

Нужно его доработать таким образом, чтобы

1) При переходе по разделам динамически изменялся URL

2) При обращении к определенному URL сразу открывался нужный раздел.

3) Title должен динамически изменяться в разных разделах

Формат URL: http://somesite.com/#/collection-winter2010 (должна быть поддержка русских символов)

Формат Title: Somesite / Collection / Winter2010

jQuery
14 лет назад
sex-mashine
Сергей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

kolontit
43 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
7 дней
Александр отлично и в кратчайшие сроки справился с заданием. Через несколько часов я получил готовый скрипт, который работает так - как и должен. Рекомендую! И сам, думаю, еще обращусь : )
Отличный заказчик.Работали по факту, оплатил точно как договаривались, ровно в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

kolontit
43 года
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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