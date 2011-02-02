Создание ява-приложения
Интеграция Битрикса с 1С Предприятие
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Существует интернет-магазин на CMS 1C-Bitrix. Необходима интеграция с 1С.
Есть следующие задачи:
1) В 1с задавать скидки для различных групп пользователей (по каждому товару), которые потом будут попадать в битрикс.
2) Формирование счёта, который будет попадать в 1С сразу же после заказа.
3) После оплаты счёта покупателю в личный кабинет из 1С выгружаются счёт-фактура и товарная накладаная.
Нам срочным образом необходимо найти исполнителя под данные задачи!
Назовите свои ориентировочные цены (нам важно найти исполнителя, но перед этим чётко понять сколько это стоит)
Заявки фрилансеров
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