Интеграция Битрикса с 1С Предприятие

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Существует интернет-магазин на CMS 1C-Bitrix. Необходима интеграция с 1С.

Есть следующие задачи:

1) В 1с задавать скидки для различных групп пользователей (по каждому товару), которые потом будут попадать в битрикс.

2) Формирование счёта, который будет попадать в 1С сразу же после заказа.

3) После оплаты счёта покупателю в личный кабинет из 1С выгружаются счёт-фактура и товарная накладаная.

Нам срочным образом необходимо найти исполнителя под данные задачи!

Назовите свои ориентировочные цены (нам важно найти исполнителя, но перед этим чётко понять сколько это стоит)