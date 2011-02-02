Интеграция Битрикса с 1С Предприятие

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки99 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Существует интернет-магазин на CMS 1C-Bitrix. Необходима интеграция с 1С.

Есть следующие задачи:

1) В 1с задавать скидки для различных групп пользователей (по каждому товару), которые потом будут попадать в битрикс.

2) Формирование счёта, который будет попадать в 1С сразу же после заказа.

3) После оплаты счёта покупателю в личный кабинет из 1С выгружаются счёт-фактура и товарная накладаная.

Нам срочным образом необходимо найти исполнителя под данные задачи!

Назовите свои ориентировочные цены (нам важно найти исполнителя, но перед этим чётко понять сколько это стоит)

14 лет назад
cjremix
Роман 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров