Имеем: 1. Дизайн в PSD 2. Подробное ТЗ Необходимо: 1. Реализовать функционал ТЗ средствами CMS Mod-X 2. Сверстать и интегрировать дизайн
Разработка простого компонента под Joomla 1.5
Для сайта bestpereezd.ldm-co.ru/, нужно разработать простой компонент для связки шапки сайта (jquery) и Joomla 1.5.
В админке, для задания полл-ователем определенных параметров, компонент должен выглядить примерно следующим образом:
Заказы должны сохраняться, оповещая по почте админа, вид заказов примерно такой: clip2net.com/clip/m68876/...
Сделать нужно как можно скорее, называйте ваши сроки и интереную для вас цену.
Заявки фрилансеров
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