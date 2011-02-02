Миграция apache-LiteSpeed - проблемы с mod_rewrite

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Сайт на oscommerce поменял хостинг. Возникли проблемы с seo url

Вот один из проблемных htaccess:

RewriteEngine On

RewriteBase /books

RewriteRule ^(.+)$ ../product_info.php?cPath=21&products_id=$1 [QSA,L]

Требуется помощь в исправлении.

Apache
14 лет назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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