Здравствуйте ! Надо написать скрипт (XML ) на урон, до браузерной игры.Игра DarkOrbit http://de.darkorbit.bigpoint.com . И скрипт должен работать с помощью программы W.P. ...
Дописать PHP скрипт
Аналог редтрам, мастергид. Демо: http://info24news.ru
Требуется дописать:
1. Вшить полноценный конструктор тизеров (информеров) со статистикой обмена. (исходник STG есть)с возможностью настройки получил/отдал CTR (статистика и настройка в админке)с обменом через сайт донора.
2. Статистика переходов на сайт (раздел) вшить в админку (в базе она есть).
3. Рекламный раздел вшить в админку (в базе она есть) с возможностью добавления рекламы из админки а не вручную(статистика по кликам и дням заказа).
4. Исправить баг (скорей всего) в .htaccess добавления новых статистических страниц (в админке добавляет).
5. Создать промежуточную страницу выхода с сайта (back under) c возможностью отключения и статистики из админки.
6.Добавить модуль приема платежей webmoney, интеркасса или робоакасса, смс биллинг. (cоответственно и раздел баланс юзеру) .
Указывайте сроки и цену.
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