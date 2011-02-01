Дописать PHP скрипт

Аналог редтрам, мастергид. Демо: http://info24news.ru

Требуется дописать:

1. Вшить полноценный конструктор тизеров (информеров) со статистикой обмена. (исходник STG есть)с возможностью настройки получил/отдал CTR (статистика и настройка в админке)с обменом через сайт донора.

2. Статистика переходов на сайт (раздел) вшить в админку (в базе она есть).

3. Рекламный раздел вшить в админку (в базе она есть) с возможностью добавления рекламы из админки а не вручную(статистика по кликам и дням заказа).

4. Исправить баг (скорей всего) в .htaccess добавления новых статистических страниц (в админке добавляет).

5. Создать промежуточную страницу выхода с сайта (back under) c возможностью отключения и статистики из админки.

6.Добавить модуль приема платежей webmoney, интеркасса или робоакасса, смс биллинг. (cоответственно и раздел баланс юзеру) .

Указывайте сроки и цену.