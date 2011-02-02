Флеш + xml

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок216 просмотров

Срочный проект. Задание в файле. Указывайте точную стоимость и срок.

14 лет назад
gomer66
Максим 
43 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Stan-87
Вадим 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$50
1 день
Хорошо поработали.
Спасибо

Заявки фрилансеров

Stan-87
Вадим 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад