Сайт для фирмы + каталог

Требуется сделать сайт для фирмы динитрол.рф . Направленность :продажа антикор веществ для авто

Главное что нужно - это каталог ( виртуал март или подобный). Покупки через интеренет совершаться не будут, нужно просто, что то вроде каталога с подробным описанием товаров.

Господа фрилансеры,цены, сроки и примеры работ. Без предоплаты(т.е. предыдущий фрилансер оказался кидаловом, деньги за сайт взял и ничего не сделал). Оплата через гарант либо 100% по завершению работы в обмен на пароли доступа к сайту.

По модулям:

Новости (вывод последних на главную)

Модуль вроде карусели

Каталог(продукция, краткое, полное описание)