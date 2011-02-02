Разработать сайт, который позволят ежемесячно проводить опрос сотрудников компании по опроснику стандартной структуры, накапливать результаты опросов и генерировать онлайн отчеты. Уже есть экспериментальная версия сайта на базе LimeSurvey 1.90+ с шаблоном ...
Сайт для фирмы + каталог
Требуется сделать сайт для фирмы динитрол.рф . Направленность :продажа антикор веществ для авто
Главное что нужно - это каталог ( виртуал март или подобный). Покупки через интеренет совершаться не будут, нужно просто, что то вроде каталога с подробным описанием товаров.
Господа фрилансеры,цены, сроки и примеры работ. Без предоплаты(т.е. предыдущий фрилансер оказался кидаловом, деньги за сайт взял и ничего не сделал). Оплата через гарант либо 100% по завершению работы в обмен на пароли доступа к сайту.
По модулям:
Новости (вывод последних на главную)
Модуль вроде карусели
Каталог(продукция, краткое, полное описание)
Заявки фрилансеров
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