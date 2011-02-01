Доработка сайта WebAsyst

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки131 просмотр

Требуется выполнить работу по сайту : откорректировать работу поиска на сайте , настроить "облако тегов", изменить некоторые шрифты. Сайт не возможно редактировать в режиме конструктора (WYSIWYG), только HTML, нужно и это устранить. Возможно долгосрочное сотрудничество. За работу готов заплатить 30$ . Оплата после выполнения работы.

HTMLWebasyst
14 лет назад
Streal
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров