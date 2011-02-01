Написать хороший стабильный парсер погоды одного города для сайта http://cms4.prgmm.ru/. Жду Ваших предложений !
Доработка поиска в DLE
Имеется сайт на DLE (версия не помню какая, но старая, года 2007 по-моему)
Требуется доработать поиск на сайте:
1) Поиск должен искать только в заголовке (названии) новости, а не во всем её содержании, как сейчас.
2) Сейчас поиск не выдает результатов, если в искомых данных есть спец-символы (одинарные и двойные кавычки, \/№#& и т.д.). Исправить, чтобы нормально искались все новости, содержащие любые символы.
Называйте цену и сроки.
Просьба НЕ писать в ЛС.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Добрый день нужно подключить Robokasu к самописному движку. Яндекс и вебмани.. Срок 1-2дняЗавершен14 лет назад
Необходимо настроить сайт сделанный на Joomla. Срочно, правок немного. Детали по e-mail info{сабака}artlevy.com.uaВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Здравствуйте! 1. Плагин MyArcadeBlog Pro v3.0 добавляет флеш игры на сайт. В его настройках есть список категорий с чекбоксами которые он создает (по жанрам игр) и в них добавляет игры. А мне ...Завершен14 лет назад
- $100
Необходим скрипт импорта товаров из XML-файла, заданной структуры, в Virtuemart. 2 категории товаров, 2 типа товаров с несколькими параметрами. Интересуют сроки и цена вопросаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Всем привет! Есть описание проекта здесь http://www.acm-japan.org/past-icpc/domestic2003/B.htm Нужно сделать этот скрипт на Python, без интерфейса. Все равно пару кнопок нужно будет прикрутить.Завершен14 лет назад
Требуется создать лицевую страницу сайта по готовому дизайну + сделать макет страниц перехода. Назовите цену и сроки. Авторизация и админка пока не нужныЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Для торрент-трекера http://www.seedoff.net необходимо разработать и внедрить систему предупреждений пользователей и наказаний вплоть до пожизненного бана. Управляться должно модераторами. Например пользователь получает предупреждение на 1 месяц или ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть новый сайт, боковое вертикальное двухуровневое меню сверстано в виде статических div блоков. Необходимо использовать jQuery Accordion и сделать раскрывающийся второй уровень. Есть сайт-пример, как должно работать. Сроки исполнения - пару дней.Завершен14 лет назад
- $2500
Необходимо в течение 3-4 недель сделать клон этого сайта. Начальные работы проведены - то есть регистрация и прочее вроде бы есть. Нужно закончить. Есть документация, но она на итальянском.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад