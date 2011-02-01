Доработка поиска в DLE

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Закрыт3 заявки135 просмотров

Имеется сайт на DLE (версия не помню какая, но старая, года 2007 по-моему)

Требуется доработать поиск на сайте:

1) Поиск должен искать только в заголовке (названии) новости, а не во всем её содержании, как сейчас.

2) Сейчас поиск не выдает результатов, если в искомых данных есть спец-символы (одинарные и двойные кавычки, \/№#& и т.д.). Исправить, чтобы нормально искались все новости, содержащие любые символы.

Называйте цену и сроки.

Просьба НЕ писать в ЛС.

DLE
14 лет назад
Yurs
Юрий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

disabler
Дмитрий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

disabler
Дмитрий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад