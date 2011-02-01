Доработка поиска в DLE

Имеется сайт на DLE (версия не помню какая, но старая, года 2007 по-моему)

Требуется доработать поиск на сайте:

1) Поиск должен искать только в заголовке (названии) новости, а не во всем её содержании, как сейчас.

2) Сейчас поиск не выдает результатов, если в искомых данных есть спец-символы (одинарные и двойные кавычки, \/№#& и т.д.). Исправить, чтобы нормально искались все новости, содержащие любые символы.

Называйте цену и сроки.

Просьба НЕ писать в ЛС.