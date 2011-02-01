Html верстка сайта по готовому дизайну

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок241 просмотр

Требуется создать лицевую страницу сайта по готовому дизайну + сделать макет страниц перехода. Назовите цену и сроки. Авторизация и админка пока не нужны

HTML
14 лет назад
poligrim116
Станислав 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

wedest
Игорь 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

wedest
Игорь 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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