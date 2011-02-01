Клон сайта etsy.com на Kohana

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки183 просмотра

Необходимо в течение 3-4 недель сделать клон этого сайта. Начальные работы проведены - то есть регистрация и прочее вроде бы есть. Нужно закончить. Есть документация, но она на итальянском.

14 лет назад
scorp256
42 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров