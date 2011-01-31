Копия скрипта

Здравствуйте!

Требуется копия калькулятора http://nfexpert.com/index.php?page=calc&subpage=calc_kasko

т.е. чтобы он так же все рассчитывал на одной странице...

Собственно, нужна полная копия, по этому велосипед придумывать не надо...

На чем будет работать - не важно. Главное чтобы работал.

Указывайте цену и сроки пожалуйста.