Чат для Вордпресс 2.7.1

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки131 просмотр

Нужен полноценный чат

- не завязанный на сторонние сервера

- с функционалом поприличнее

- с ведением логов общения, доступных для постраничного браузинга; желательно в рамках дефолтного вида WP-страницы (теоритически - можно через импорт в Записи реализовать)

- с поддержкой ВП-аккаунтов

Жду ваших предложений, господа кодеры..

WordPress
14 лет назад
itmedia15
Иванов 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров