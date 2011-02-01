Поиск по прайс-листам

Создать для сайта под управлением Битрикс страницу поиска по прайс-листам, расположенных на других ресурсах:

Когда пользователь запрашивает компонент на сайте, поисковый скрипт создает параллельные запросы сразу ко всем участникам системы. Дождавшись от них ответа — выводит результаты поиска. Геотаргетинг. Сайты добавляются вручную или самим пользователем с соответствующей информацией в обмен на кнопку(ссылку) – нет ссылки – нет поиска. Напоминание добавления кнопки, мониторинг.

Подобный принцип реализован здесь: chipfind.ru/info/online.htm, efind.ru, xchip.ru/info/partner.html

Что бы не требовать со стороны участников установление новых скриптов, желательно воспользоваться тем же принципом.

Подключение к поисковой системе будет бесплатным.

Оплата за выдачу на первые позиции в результатах поиска, контекстная и банерная реклама между строк результатов выдачи.

Бюджет не определён, предлагайте. Оплата по завершению разработки. По-ходу подключения новых участников без консультации разработчика обойтись не получится.