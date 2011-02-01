Парсер должен брать данные адресов в базе mysql доступ к базам настраивается в конфиге парсера уточняю - это не яндекс-маркет, а яндекс-карты -> организации по адресу Пример: в ...
Поиск по прайс-листам
Создать для сайта под управлением Битрикс страницу поиска по прайс-листам, расположенных на других ресурсах:
Когда пользователь запрашивает компонент на сайте, поисковый скрипт создает параллельные запросы сразу ко всем участникам системы. Дождавшись от них ответа — выводит результаты поиска. Геотаргетинг. Сайты добавляются вручную или самим пользователем с соответствующей информацией в обмен на кнопку(ссылку) – нет ссылки – нет поиска. Напоминание добавления кнопки, мониторинг.
Подобный принцип реализован здесь: chipfind.ru/info/online.htm, efind.ru, xchip.ru/info/partner.html
Что бы не требовать со стороны участников установление новых скриптов, желательно воспользоваться тем же принципом.
Подключение к поисковой системе будет бесплатным.
Оплата за выдачу на первые позиции в результатах поиска, контекстная и банерная реклама между строк результатов выдачи.
Бюджет не определён, предлагайте. Оплата по завершению разработки. По-ходу подключения новых участников без консультации разработчика обойтись не получится.
Заявки фрилансеров
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