Создание реферальной системы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок77 просмотров

Нужна готовая реферальная система с хорошой статистикой под Instant cms

или разроботка под instant cms в крайнем случии Joomla

Срочно!

Joomla
14 лет назад
BARSianin
38 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Парсер Яндекс-организаций

    $250

    Парсер должен брать данные адресов в базе mysql доступ к базам настраивается в конфиге парсера уточняю - это не яндекс-маркет, а яндекс-карты -&gt; организации по адресу Пример: в ...

    MySQL
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка приложения

    Ищу программиста на AS3 для разработки приложения по e-learning. Работа над вопросниками с функциями drag &amp; drop и подсчет числа правильных ответов. Опыт работы желательно не меньше пары лет. От вас жду ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт игры квеста.

    Необходимо написать облегченную версию движка квеста (Автоквест) . Нужны только базовые функции, регистрация пользователей/команд, выбор игр, вывод заданий\подсказок, статистика прохождения. Возможно дальнейшее сотрудничество по поддержке на постоянной основе. Пример подобных ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Мелкая доработка DataLife Engine 8.3

    Есть сайт http://nsp-kiev.net который работает на DataLife Engine 8.3. Есть в админке добавление статьи. Вот нужно туда добавить после полного описания еще одно поле, в которое будет загружаться ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Импорт данных из веб в Excel

    Здравствуйте, у меня есть электронная таблица Excel, в которой я веду свои личные финансы. Хотелось бы, чтобы курсы валют подгружались автоматически из Интернета в нужные поля. Для этого есть 2 источника. Один из них cbr.ru, ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Небольшой Flash-ролик

    $15

    Здравствуйте! Необходимо доработать или сделать по новой небольшой ролик-заставку для сайта (на черном фоне несколько раз мерцают молнии, освещая логотип, затем логотип становится виден отчетливо и под ним появляется надпись). ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад