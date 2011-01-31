Парсер должен брать данные адресов в базе mysql доступ к базам настраивается в конфиге парсера уточняю - это не яндекс-маркет, а яндекс-карты -> организации по адресу Пример: в ...
Создание реферальной системы
Нужна готовая реферальная система с хорошой статистикой под Instant cms
или разроботка под instant cms в крайнем случии Joomla
Срочно!
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