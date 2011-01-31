Мелкая доработка DataLife Engine 8.3

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Закрыт1 заявка113 просмотров

Есть сайт http://nsp-kiev.net который работает на DataLife Engine 8.3.

Есть в админке добавление статьи.

Вот нужно туда добавить после полного описания еще одно поле, в которое будет загружаться видео.

И после, если видео загружено - выводить его после текста. Если нет - то не выводить. Все просто!

Не нужно никаких модулей писать!!!

Просто загрузить на сайт плеер, который будет это загруженное видео выводить.

14 лет назад
jamper
37 лет
18 лет в сервисе
Был
месяц назад

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