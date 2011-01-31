Скрипт игры квеста.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки140 просмотров

Необходимо написать облегченную версию движка квеста (Автоквест) .

Нужны только базовые функции, регистрация пользователей/команд, выбор игр, вывод заданий\подсказок, статистика прохождения.

Возможно дальнейшее сотрудничество по поддержке на постоянной основе.

Пример подобных сайтов: cq.com.ua, dzzzr.ru, world.en.cx .

Жду Ваших предложений.

14 лет назад
jluft
39 лет
18 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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