Разработка приложения

Ищу программиста на AS3 для разработки приложения по e-learning. Работа над вопросниками с функциями drag & drop и подсчет числа правильных ответов. Опыт работы желательно не меньше пары лет. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ). Агентствам и новичкам, пробующим свои силы просьба не беспокоиться.