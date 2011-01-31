Анализатор логов Apache

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок234 просмотра

Требуется разработать ПО для анализа в реальном времени логов Apache и выявления различного рода атак (SQL Injection, ХSS и т.п.).

PHP + MySQL.

Подробности при личном общении (крайне желательно ICQ).

Кроме оплаты непосредственно исполнителю, возможна оплата за идеи и предложения по функционалу, алгоритму работы, реализации и т.д., а также за консультации по данной теме. Пишите в личные сообщения.

ApacheMySQLPHPSQL
14 лет назад
onlyfordle
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

UHF
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

UHF
46 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад