Доработки и техническая поддержка сайтов на Джумле

Имеется несколько сайтов, сделанных на Джумле (каталоги недвижимости). Нужно их доработать (в первую очередь, разобраться со скоростью загрузки), + по мелочам (поставить счетчики и т.д.).

Потом нужно будет осуществлять постоянную техническую поддержку.

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