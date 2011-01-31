В рамках работы над проектом требуется помощь специалиста по Red5. Задачи 2:

1. организовать запись/трансляцию видео (H.264)

2. организация видео/аудио чата с поминутной тарификацией в 3 конфигурациях

2.а. приват-чат (1-на-1)

2.б. закрытый чат (1-на-много) с возможностью вызова окон слушателей

2.в. общий чат

* в последних 2 вариантах не более не более 3-5 видеокон.

Авторизация и другой сайтовый функционал разрабатываем мы - от Вас предоставить интерфейсы для работы с модулями. Ред5 уже подняли.

Дизайн и ТЗ предоставим.