Поработать с картой Google

Добрый день! Нужно чтобы большое количество людей могло сохранять комментарии на карте (обычный функционал), но еще все пользователи должны видеть на карте заметки друг друга. Также поиск чтобы работал по стране, городу, улице. Планируется создать что то типа wikimapia, но немного с другим уклоном.