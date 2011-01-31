Поправить форму на php + Javascript

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок157 просмотров

Есть форма: http://artis.kiev.ua/catalogue/forma/

В ней проблема с отправкой аттачей (через раз приезжает файл Untitled.bin длиной 1кб.) Также нужно добавить проверку на русские буквы и запрещенные символы в именах файлов, либо сделать их корректную отправку.

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JavaScriptPHPWordPress
14 лет назад
sergo_p
Сергей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров