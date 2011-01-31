Интерактивная карта на Flash

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок204 просмотра

Добрый день, нужно сделать интерактивную карту. около 40 обозначений-кнопок, при нажатии на которое должен открываться текст. Дизайн и тексты есть.

Ориентир бюджета

10-30 долл. Опыт и скайп необходимы,

Пожалуйста, пишите ваши предложения по бюджету и срокам.

14 лет назад
MD_MIT
Мит 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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