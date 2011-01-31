Парсер наличия с сайта otto.de

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки212 просмотров

Нужен скрипт для быстрой и регулярной скачки инфы о наличии товаров с сайта otto.de

Подробности - в приложении.

Цена и сроки - пишите, договоримся

14 лет назад
Q-Desnik
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранные исполнители

andre33
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$110
3 дня
Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$150
2 дня

Заявки фрилансеров

andre33
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
Korvin
Сергей 
49 лет
20 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Поиск по прайс-листам

    Создать для сайта под управлением Битрикс страницу поиска по прайс-листам, расположенных на других ресурсах: Когда пользователь запрашивает компонент на сайте, поисковый скрипт создает параллельные запросы сразу ко всем участникам системы. Дождавшись от них ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поправить форму на php + Javascript

    $20

    Есть форма: http://artis.kiev.ua/catalogue/forma/ В ней проблема с отправкой аттачей (через раз приезжает файл Untitled.bin длиной 1кб.) Также нужно добавить проверку на русские буквы и запрещенные символы в именах файлов, либо сделать их ...

    JavaScriptPHPWordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • JavaScript - транспорт для управления контентом

    Нужно написать скелет (JavaScript,JQuery - транспорт) для управления контентом страницы, загруженной с произвольного сайта. Минимально необходимые действия: заполнить поле, нажать кнопку. Конфликт Same Origin Policy имеет место. Подробности ТЗ - по запросу. ...

    JavaScriptjQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработки и техническая поддержка сайтов на Джумле

    Имеется несколько сайтов, сделанных на Джумле (каталоги недвижимости). Нужно их доработать (в первую очередь, разобраться со скоростью загрузки), + по мелочам (поставить счетчики и т.д.). Потом нужно будет осуществлять постоянную техническую поддержку. ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поработать с картой Google

    Добрый день! Нужно чтобы большое количество людей могло сохранять комментарии на карте (обычный функционал), но еще все пользователи должны видеть на карте заметки друг друга. Также поиск чтобы работал по стране, городу, улице. Планируется создать ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется помощь специалиста по Red5

    В рамках работы над проектом требуется помощь специалиста по Red5. Задачи 2: 1. организовать запись/трансляцию видео (H.264) 2. организация видео/аудио чата с поминутной тарификацией в 3 конфигурациях 2.а. приват-чат (1-на-1) 2.б. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Анализатор логов Apache

    $1000

    Требуется разработать ПО для анализа в реальном времени логов Apache и выявления различного рода атак (SQL Injection, ХSS и т.п.). PHP + MySQL. Подробности при личном общении (крайне желательно ICQ). ...

    ApacheMySQLPHPSQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад