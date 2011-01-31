Создать для сайта под управлением Битрикс страницу поиска по прайс-листам, расположенных на других ресурсах: Когда пользователь запрашивает компонент на сайте, поисковый скрипт создает параллельные запросы сразу ко всем участникам системы. Дождавшись от них ...
Парсер наличия с сайта otto.de
Нужен скрипт для быстрой и регулярной скачки инфы о наличии товаров с сайта otto.de
Подробности - в приложении.
Цена и сроки - пишите, договоримся
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