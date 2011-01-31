Анализатор market.yandex

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки131 просмотр

Нужен скрипт, кот будет собирать информацию из market.yandex о ценах определнных товаров.

14 лет назад
vinogradovu
Юрий 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров