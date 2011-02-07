vinogradovu

Юрий vinogradovu

 
48 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

bratchenko
Павел 
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$170
10 баллов
14 лет назад
Разработка логотипа, дизайна сайта и верстка
Всё прошло успешно. Никаких заморочек, излишеств и т.д. - небыло. Понравилось работать с Юрием.
Довольны результатами работы. Проект был очень непростой, у нас не было видения конечной концепции, но Павел сдела все на 5+.
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