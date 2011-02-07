vinogradovu

Необходимо доработать стандартный CK Editor, нужны такие функции как добавление нескольких картинок одновременно, вставлять их в текущее положение в тексте, для вставляемых картинок варианты обтекания текстом
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Скрипт автоматиеской установки ставок и автоматческого создания кампаний и объявлений в директе по АРIВеб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Требуются авторские дизайны сайтов на каждом по 5-7 различныъ страниц (статья, контакт, галерея и пр)Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Задачи по обеспечению вопросов проникновения в форумВеб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Необходимо производить закупку статей с определенными критериями на бирже, закупка мест под статьи (по параметрам, а также анализ сайтов для размещения). Работа на долговременной основе.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужна картинка 50х90 рх c надписью "Сайт находится в разработке" в две строки, в ввиде печати красного цвета. и еще нужна иконка сайт cottage20.comБаннеры14 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен , "желательно резиновый"Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется доработка JqGrid в части формы редактирования записи. Необходимо, чтобы при выборе значения поля в форме редактирования записи, открывался диалог с таблицей.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать логотип компании - "Коттедж 2.0" (строительство). Также нужен шаблон сайта. Основные требования - стиль и имеджевая составляющая. Относительно дизайна сайта будет выслан макетДизайн сайтов1 исполнительЗавершен14 лет назад
Необходимо сделать банер для сайта vgmarket.ruБаннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
Нужен скрипт, кот будет собирать информацию из market.yandex о ценах определнных товаров.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад