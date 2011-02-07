DLE: Написать 4-5 оригинальных модулей.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки129 просмотров

Разыскивается программист который понимает принцип работы dle. Нужно будет написать 4-5 оригинальных модулей.

В первую очередь смотрю на дату регистрации, и отзывы кандидата.

Первый модуль, который нужно будет написать, это FAQ.

Извиняюсь за столь размытое предложение.

DLE
14 лет назад
xparsing
Павел 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

FreeWorkLancer
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$50
4 дня
Хороший человек. Все протестировал и все сделал как надо. Нет такого как у других программистов, у которых при первом запуске ничего не работает :)
Отличный заказчик. Побольше бы таких. Чёткое ТЗ, не требует ничего лишнего. Хороший и понимающий человек.

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FreeWorkLancer
Роман 
32 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад