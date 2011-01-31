Требуется доработка и поддержка сайта , "таблицы с автообновлением". PHP, MySQL, всплывающие окна. Сайт с нуля разрабатывать не требуется, хотя если у Вас есть убедительные предложения, можно поговорить. ...
Парсер новостей и погоды
Необходимо написать парсер погоды и новостей.
Погода:
брать к примеру можно c http://weather.co.ua/. Там для каждого города есть свой код. Необходимо создать систему поиска города, затем нажав на соответсвующий город просмотреть погоду.
Новости:
можно парсить яндекс или риан. Нужен парсер главных новостей и новостей по разделам. для каждой новости должна быть своя страница, где должно быть описание новости с фотографией и ссылка на оригинал.
Заявки фрилансеров
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