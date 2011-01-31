Парсер новостей и погоды

Необходимо написать парсер погоды и новостей.

Погода:

брать к примеру можно c http://weather.co.ua/. Там для каждого города есть свой код. Необходимо создать систему поиска города, затем нажав на соответсвующий город просмотреть погоду.

Новости:

можно парсить яндекс или риан. Нужен парсер главных новостей и новостей по разделам. для каждой новости должна быть своя страница, где должно быть описание новости с фотографией и ссылка на оригинал.