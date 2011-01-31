Доработка и поддержка сайта. PHP, MySQL

Требуется доработка и поддержка сайта , "таблицы с автообновлением".

PHP, MySQL, всплывающие окна.

Сайт с нуля разрабатывать не требуется, хотя если у Вас есть убедительные предложения, можно поговорить.

Ищу разработчиков в Украине.

Предпочитаю общение / работу, посредством ТимВюер и Лайф ,( возможно МТС )

Оплата на карту ПриватБанка, по факту сдачи завершенной части,от общего объема (в том числе незначительной)

093 3530576 Александр