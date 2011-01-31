Нужно встроить адсенс в 3 шаблона лайвстрит

Вот как на хабре перед комментариями надо мне так же на 3 сайта поставить гугл адсенс http://habrahabr.ru/blogs/hardware/112899/

Сайты все на лайвстрит

www_jnet_kz

www_supersemeyka_kz

www_infotur_kz

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)