Спарсить каталог с сайта

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Завершен8 заявок213 просмотров

Спарсить каталог с данными в бд магазина на основе ShopScript Lego Edition

Сайт для парсинга: www.mebelenko.ru

Парсить надо полностью с закачкой фотографий, с вложенность (подразделами), с дополнительными характеристиками (типом дерева). И также полностью положить в базу ШопСкрипта

Оставляйте предложения по цене и срокам в проект.

14 лет назад
juqovskiy
Николай 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

binflow
Антон 
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Работа была выполнено быстро и чётко. Советую как профессионала своего дела.
Было приятно поработать. Своевременная оплата, четко поставленное задание. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

binflow
Антон 
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад