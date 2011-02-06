Спарсить каталог с сайта

Спарсить каталог с данными в бд магазина на основе ShopScript Lego Edition

Сайт для парсинга: www.mebelenko.ru

Парсить надо полностью с закачкой фотографий, с вложенность (подразделами), с дополнительными характеристиками (типом дерева). И также полностью положить в базу ШопСкрипта

Оставляйте предложения по цене и срокам в проект.