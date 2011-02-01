Наладить импорт-экспорт товаров в CSV

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки199 просмотров

Наладить импорт-экспорт товаров в CSV, заказов. Сделать коррекцию поиска товаров. Исправить некоторые ошибки.

Движок - Джумла-Виртуамарт.

Joomla
14 лет назад
Knigatorg
Вятржик 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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