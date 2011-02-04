Код на Дельфи

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки336 просмотров

Нужно написать код на Дельфи, который сможет:

1) Определить наличие на компьютере пользователя iTunes и его версию

2) Добавить файл (audio, video) в библиотеку iTunes (файлы считаются поддерживаемыми iTunes, в любом случае надо четко вернуть ошибку)

3) Предоставить возможность (если она существует) вместе с файлом занести дополнительную информацию (обложку, исполнителя и т.д)

Цена $100, срок 5 дней. Оплата вебмани.

14 лет назад
OlgaVictorovna
Ольга 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

dbg
52 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$100
1 день
Дмитрий профессионально и быстро выполнил задачу. Отличный программист.
ok

Заявки фрилансеров

dbg
52 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад