Наладить импорт-экспорт товаров в CSV, заказов. Сделать коррекцию поиска товаров. Исправить некоторые ошибки. Движок - Джумла-Виртуамарт.
Код на Дельфи
Нужно написать код на Дельфи, который сможет:
1) Определить наличие на компьютере пользователя iTunes и его версию
2) Добавить файл (audio, video) в библиотеку iTunes (файлы считаются поддерживаемыми iTunes, в любом случае надо четко вернуть ошибку)
3) Предоставить возможность (если она существует) вместе с файлом занести дополнительную информацию (обложку, исполнителя и т.д)
Цена $100, срок 5 дней. Оплата вебмани.
Выбранный исполнитель
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