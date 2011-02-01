Поправить/доработать админку сайта

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Закрыт4 заявки153 просмотра

Нужно поправить доработать админку сайта http://kristrus.ru

1) Сделать каталог как на этом сайте. Глубину сделать 4.

http://www.noirot.ru/catalogue/electrical-heaters/

2) Не загружаются картинки ни в редактировании каталога ни в схеме проезда, везде короче.

3) Сделать более доступным редактирование номера телефона и электронной почты возле логотипа

4) При редактировании текста неправильно воспринимает форматирование (цвет текста, жирный, обычный и т.д.)

14 лет назад
safronovea
Евгений 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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