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Система предупреждений и наказаний
Добрый день.
Для торрент-трекера http://www.seedoff.net необходимо разработать и внедрить систему предупреждений пользователей и наказаний вплоть до пожизненного бана.
Управляться должно модераторами. Например пользователь получает предупреждение на 1 месяц или другой срок. Если таких активных предупреждений стало 3 ил 5 (должно настраиваться, вообще все настройки или в БД и меняются через админку или в файле в виде переменных/констант) то наказание в виде бана на время или пожизненного бана. С течением времени предупреждения снимаются. Также наказания могут быть разные: блокировка писать комментарии временная, запрет скачивать торренты временный, запрет загружать торренты временный, бан временный или бан пожизненный. Возможно ещё какие-то. Естественно сниматься предпреждения и наказания должны автоматически по их завершению. Но могут и быть досрочно сняты. Также и наказания могут быть выданы не дожидаясь порогового значения предупреждений. Также должна указываться причина каждого предупреждения и наказания, срок истечения. должна вестись история предупреждений как активных так и уже снятых, наказаний как действующих, так и прошедших. Естественно может быть и несколько наказаний наложено одновременно.
Пользователю должно приходить ЛС о предупреждении или наказании, а также о снятии предупреждения или наказания.
Модераторы должны видеть все активные предупреждения и наказания пользователям в списке, возможно разделённом на несколько списков для удобства.
В общем достаточно обычная система. На PHP, если нужно, то можно применять и JS и jQuery. Код должен быть валидным XHTML 1.0 Transitional.
Возможны ваши дополнения и улучшения данного ТЗ.
Пишите стоимость и срок. Будет предоставлен для разработки доступ на тестовый сайт.
Перед началом работы от вас нормальное ТЗ, полностью продуманное, с описанием что и как будет работать.
Срок пишите реальный, за день или за два врят ли кто-то сделает.
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