Меню на jQuery Accordion

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Завершен1 заявка117 просмотров

Есть новый сайт, боковое вертикальное двухуровневое меню сверстано в виде статических div блоков. Необходимо использовать jQuery Accordion и сделать раскрывающийся второй уровень. Есть сайт-пример, как должно работать.

Сроки исполнения - пару дней.

jQuery
14 лет назад
serpinc
Андрей 
54 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

disabler
Дмитрий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
После уточнения деталей проект был полностью выполнен по подходящей для меня цене и быстрее затребованных мной сроков. Общение с Дмитрием сложилось позитивно, работой полностью удовлетворен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

disabler
Дмитрий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад