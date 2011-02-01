Наладить импорт-экспорт товаров в CSV, заказов. Сделать коррекцию поиска товаров. Исправить некоторые ошибки. Движок - Джумла-Виртуамарт.
Меню на jQuery Accordion
Есть новый сайт, боковое вертикальное двухуровневое меню сверстано в виде статических div блоков. Необходимо использовать jQuery Accordion и сделать раскрывающийся второй уровень. Есть сайт-пример, как должно работать.
Сроки исполнения - пару дней.
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