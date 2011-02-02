Парсер погоды

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок194 просмотра

Написать хороший стабильный парсер погоды одного города для сайта http://cms4.prgmm.ru/.

Жду Ваших предложений !

14 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

Выбранный исполнитель

FedorMelexin
Фёдор 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Оперативно справился с заданием !Порекомендовал откуда парсить,настроил все по хрону ! Спасибо Федор !
Надежный и адекватный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

FedorMelexin
Фёдор 
33 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад