Необходимо настроить сайт сделанный на Joomla. Срочно, правок немного. Детали по e-mail info{сабака}artlevy.com.ua
Подключить Robokassa к самописке
Добрый день нужно подключить Robokasu к самописному движку. Яндекс и вебмани..
Срок 1-2дня
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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