Подключить Robokassa к самописке

Просто рад что начел сотрудничество с данным исполнителем,он сделал мне все четко и как я хотел,и замечаний нет так как видно человек знает свою работу,приятно было сотрудничать,надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.Подключал Робокассу к моему движку.