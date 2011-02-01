Подключить Robokassa к самописке

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Завершен3 заявки162 просмотра

Добрый день нужно подключить Robokasu к самописному движку. Яндекс и вебмани..

Срок 1-2дня

14 лет назад
Lovecore
Роман 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$30
2 дня
Просто рад что начел сотрудничество с данным исполнителем,он сделал мне все четко и как я хотел,и замечаний нет так как видно человек знает свою работу,приятно было сотрудничать,надеюсь и на дальнейшее сотрудничество.Подключал Робокассу к моему движку.
Быстро нашли общий язык, обсудили задачу и договорились по срокам и цене. Как только все закончил - сразу же получил оплату, что очень порадовало.

Заявки фрилансеров

Slepoi_Mag
Виктор 
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад