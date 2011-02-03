Скрипт на Python

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок256 просмотров

Всем привет!

Есть описание проекта здесь

http://www.acm-japan.org/past-icpc/domestic2003/B.htm

Нужно сделать этот скрипт на Python, без интерфейса.

Все равно пару кнопок нужно будет прикрутить.

Python
14 лет назад
Denned
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

avonar
33 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва
14 лет назад
$10
1 день
Задание было выполнено в срок! Все качественно! Одни приятные впечатления! Обращайтесь к avonar!
Претензий нет

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avonar
33 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва
14 лет назад

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