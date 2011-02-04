Доработка плагина MyArcadeBlog Pro для Wordpress

Здравствуйте!

1. Плагин MyArcadeBlog Pro v3.0 добавляет флеш игры на сайт. В его настройках есть список категорий с чекбоксами которые он создает (по жанрам игр) и в них добавляет игры. А мне надо сделать чтобы он постил в уже существующие категории (не создавая новых). Получается надо сделать сопоставление категорий. Например категорию Sport с существующей на сайте "Спортвные игры" и тд. Напротив каждой категории из плагина должно быть выпадающее меню с существующими категориями (соблюдая иерархию категорий в выпадающем списке) на сайте. После выбора игры должны добавляться в выбранную категорию, включая материнскую.

Например добавляется игра с категориями "Sport" и "Adventure" (из фида) - на сайте будут для нее отмечены категории: Flash игры (материнская), "Спортивные игры онлайн" и "Приключения онлайн". Потому что в настройках выставлено сопоставление категриии "Sport" - "Спортивные игры онлайн" и, соответственно, "Adventure" сопоставлено с "Приключения онлайн". Использоваться скрипт может на разных сайтах поэтому просто в теле прописать ID категории - не выход. Надо реализовать именно через страницу с настройками плагина.

2. Еще надо сделать чтобы в цитату при создании поста с игрой добавлялась

картинка и дескрипшен (те же что и в тело поста).

3. И сделать чтобы добавлялось мета поле title по шаблону:

Онлайн игра "НАЗВАНИЕ" - играть во флеш игру НАЗВАНИЕ - бесплатно

Строку в скрипте add_post_meta($post_id, 'template', 'mochi'); добавил я.

Думаю и поле title надо там же где-то добавлять.

4. В настройках добавить возможность публикации, как черновика к существующим сейчас мгновенной публикации и отложенной по времени с заданным промежутком.

Если придется добавлять поля в базу было бы удобно, если они будут

добавляться при активации плагина, а не отдельно вручную.

PS. На картинке показано как реализовано сопоставление для другого подобного скрипта. Правда там фид на русском, а в случае с MyArcadeBlog Pro на англ. Но, думаю, большой разницы нет.