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PHP: задачка на регулярное выражение
Есть текст. Который пользователи вводят на сайте. В тексте есть буквы, цифры, точки, запятые и т.д. Словом обычный текст. Иногда пользователи забывают добавлять пробелы между точкой и запятой. Тогда надо исправлять такие ситуации:
Если встречается последовательность "буква_но_не_цифра.буква_но_не_цифра", то надо исправить на "буква_но_не_цифра. буква_но_не_цифра". Вот пример текста "Производство. Продажа.Плитка тротуарная." Надо исправить на "Производство. Продажа. Плитка тротуарная.", т.е. добавить пробел после "Продажа.". Если с двух сторон от точки будут цифры, то исправлять не надо. Например, "Продажа по цене 25.4 копейки.". Если хотя бы с одной стороны будет буква, то исправлять надо.
Задачу надо сделать для точки и запятой.
От вас надо получить php-скрипт.
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