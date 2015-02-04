PHP: задачка на регулярное выражение

Есть текст. Который пользователи вводят на сайте. В тексте есть буквы, цифры, точки, запятые и т.д. Словом обычный текст. Иногда пользователи забывают добавлять пробелы между точкой и запятой. Тогда надо исправлять такие ситуации:

Если встречается последовательность "буква_но_не_цифра.буква_но_не_цифра", то надо исправить на "буква_но_не_цифра. буква_но_не_цифра". Вот пример текста "Производство. Продажа.Плитка тротуарная." Надо исправить на "Производство. Продажа. Плитка тротуарная.", т.е. добавить пробел после "Продажа.". Если с двух сторон от точки будут цифры, то исправлять не надо. Например, "Продажа по цене 25.4 копейки.". Если хотя бы с одной стороны будет буква, то исправлять надо.

Задачу надо сделать для точки и запятой.

От вас надо получить php-скрипт.