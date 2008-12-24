PHP, ZF1/2, Symfony 1, Doctrine, MySQL, MSSQL, PostgreSQL, OSM, HTML5, CSS3, SEO
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
9 лет назад
Все было хорошо.
$10
10 баллов
10 лет назад
Все сделано на ура )))
Ответный отзыв
по данной задаче вопросов не было, но после не оплатил задачу по перенастройке сервера и изменениям, аргументируя временным отсутствием денег
$40
10 баллов
15 лет назад
Рекомендую! Справился с заданием в течении 20 минут. Без лишних вопросов. Профессиональный подход.
Ответный отзыв
оплачено в срок, задача была немного сложнее нежели описано в тексте