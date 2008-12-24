olexainf

Александр Дидок olexainf

 
43 годаУкраина/Борисполь
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
PHP, ZF1/2, Symfony 1, Doctrine, MySQL, MSSQL, PostgreSQL, OSM, HTML5, CSS3, SEO
PHPMySQLPostgreSQLHTMLSymfony
Портфолио
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Отзывы заказчиков
evshi
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$5
10 баллов
9 лет назад
PHP: задачка на регулярное выражение
Все было хорошо.
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fileactive
Евгений 
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
WordPress
Все сделано на ура )))
по данной задаче вопросов не было, но после не оплатил задачу по перенастройке сервера и изменениям, аргументируя временным отсутствием денег
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vessna
60 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Небольшая правка кода парсера XML
Рекомендую! Справился с заданием в течении 20 минут. Без лишних вопросов. Профессиональный подход.
оплачено в срок, задача была немного сложнее нежели описано в тексте
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