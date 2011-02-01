Установить на dle сайт Fast Traffic Trader 2 точнее объяснить куда там вот это вставить. Цитата: На индексной странице необходимо поставить специальный код для подсчета трафика. Вставьте in.php в Ваши ...
Добавить небольшой функционал в плагин в WordPress
Добавить небольшой функционал в плагин в WordPress
Вернее даже не функционал, а изменить форму ввода в поле и обработку, приблизив ее к форме, принятой в html
Что нужно изменит
Необходимо, чтобы была возможность ввести в поле ввода формы дополнительные поля и чтобы они и отображались, как в html.
Например, это нужно для добавления вызова JavaScript функции по событию - сейчас это сделать нельзя.
Например, если хочется добавить что-то типа onKeyUp='i=2;' onChange="calc();" onBlur="calc();" onMouseOver="calc();
Сейчас при вводе их вручную в поле ввода в поле при обработке класс их удаляет, а должен оставлять !!!
Транскрипция по умолчанию в поле ввода, чтобы была стандартная идентификатор поля="его значение"
Сейчас все это скрыто от пользователя для упрощения, а мне бы наоборот открытью
Например, value=" " , а сейчас вместо это в поле ввода кавычки
name=" " , а сейчас просто текст вместо стандартного name=" "
maxsize должен быть стандартным, то есть все поля стандартной транскрипции
и т.п.
Вы спросите, а зачем тогда менять плагин, если можно и так поля добавлять
1) в плагине уже готовая форма и отработка отправки, ответы - не надо писать обработку
2) формы может делать девушка-администратор, не знающая тонкостей
3) мне нужен программист и для других задач
Задача несложная
Вот плагин
Править нужно класс
Оплата вебмани или рубли
P.S. В личку не пишите, все внимательно читаю
!!! Я уверен, что есть плагин ввода формы в этом роде, но нет времени ковыряться в плагинах
То есть Вы можете предложить и другой плагин с подобного рода функцуионалом - то есть ввод формы через админку, с настройкой ответа на мыло. Главное, чтобы была возможность добавить через админку поля вызова JavaScript, ввод в админке формы, вставка это формы вместо short code в новость, настройка ответа и отправка ответа по мылу
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