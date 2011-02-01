Добавить небольшой функционал в плагин в WordPress

Вернее даже не функционал, а изменить форму ввода в поле и обработку, приблизив ее к форме, принятой в html

Что нужно изменит

Необходимо, чтобы была возможность ввести в поле ввода формы дополнительные поля и чтобы они и отображались, как в html.

Например, это нужно для добавления вызова JavaScript функции по событию - сейчас это сделать нельзя.

Например, если хочется добавить что-то типа onKeyUp='i=2;' onChange="calc();" onBlur="calc();" onMouseOver="calc();

Сейчас при вводе их вручную в поле ввода в поле при обработке класс их удаляет, а должен оставлять !!!

Транскрипция по умолчанию в поле ввода, чтобы была стандартная идентификатор поля="его значение"

Сейчас все это скрыто от пользователя для упрощения, а мне бы наоборот открытью

Например, value=" " , а сейчас вместо это в поле ввода кавычки

name=" " , а сейчас просто текст вместо стандартного name=" "

maxsize должен быть стандартным, то есть все поля стандартной транскрипции

и т.п.

Вы спросите, а зачем тогда менять плагин, если можно и так поля добавлять

1) в плагине уже готовая форма и отработка отправки, ответы - не надо писать обработку

2) формы может делать девушка-администратор, не знающая тонкостей

3) мне нужен программист и для других задач

Задача несложная

Вот плагин

http://contactform7.com/

Править нужно класс

Оплата вебмани или рубли

P.S. В личку не пишите, все внимательно читаю

!!! Я уверен, что есть плагин ввода формы в этом роде, но нет времени ковыряться в плагинах

То есть Вы можете предложить и другой плагин с подобного рода функцуионалом - то есть ввод формы через админку, с настройкой ответа на мыло. Главное, чтобы была возможность добавить через админку поля вызова JavaScript, ввод в админке формы, вставка это формы вместо short code в новость, настройка ответа и отправка ответа по мылу